Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19

Померла теща експрезидента Петра Порошенка - Людмила Переведенцева, яка хворіла на COVID-19.

Про це Петро Порошенко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами", - написав експрезидент.

Раніше Порошенко на одному з ток-шоу розповів, що його теща помирає від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, сам Порошенко також переніс COVID-19. 29 вересня він поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. 3 жовтня його госпіталізували з двобічним запаленням легень. Захворіла також донька політика - Євгенія.

12 жовтня стало відомо, що стан здоров'я Порошенка покращився, і його виписали з лікарні.