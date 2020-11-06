Тіло полярника Василя Омеляновича доставлять в Україну 7 листопада

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

«Всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну», - йдеться у повідомленні.

Похорон полярника призначено на понеділок, 9 листопада.

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Відомо, що рідні Василя Омеляновича планують поховати його у рідному Малині на Житомирщині.

Як повідомляв Укрінформ, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Чоловік уже вп'яте був в експедиції. Омелянович народився у 1985 році, проживав у Малині Житомирської області. Учасник 16-ї, 18-ї, 20-ї, 23-ї і 25-ї антарктичних експедицій.