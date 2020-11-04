На акції в Києві вимагали покарати замовників убивства Гандзюк

У столиці активісти провели акцію "Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані" біля муралу на Поштовій площі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Фейсбуці активісти.

"За більш як 2 роки ми з вами зробили чимало важливої роботи, аби покарати винних у вбивстві Каті. Сьогодні, у день пам’яті про неї, ми пропонуємо вам переглянути відео, де ми зібрали лише деякі невідповідності в коментарях та свідченнях, які надали фігуранти справи", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що за цей час змінилась не одна група прокурорів; прийшов президент, який говорив про пріоритетність розслідування справи; справа в суді, проте слідство досі не назвало імена усіх причетних до вбивства Каті.

Акція «Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані» у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.