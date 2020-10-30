"Ковідні" вибори, антикорупційні пристрасті й прощання з бабусею Лю

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів. Більшість виборців отримали для заповнення по чотири бюлетені.

Фото: Микола М’якшиков

З огляду на пандемію COVID-19 на вході до виборчих дільниць у людей мали перевіряти температуру.

Фото: Микола М’якшиков

Також серед вимог до проведення цьогорічних місцевих виборів було обладнати окрему кабінку для голосування для людей з підвищеною температурою або ознаками хвороби.

Фото: Юлія Овсяннікова

Одночасно з виборами було проведено опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань: про можливі довічне ув’язнення за корупцію, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Фото: Дмитро Смольєнко

"Виборчий" урожай: після дня "карантинного" голосування розпочалися традиційні дні здавання мішками й пакунками виборчої документації від членів дільничних виборчих комісій.

Фото: Дмитро Смольєнко

Подекуди процес затягнувся, як-от у Запоріжжі. Запорізька міська виборча комісія, розташована у приміщені міської ради, перетворилася на залу очікування. Багатьох членів ДВК відправляли на доопрацювання протоколів про підрахунок голосів через велику кількість помилок в їхньому оформленні.

Фото: Володимир Тарасов

А наприкінці тижня стало "гаряче" під Конституційним Судом України, який напередодні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. 28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. У НАЗК заявили, що КСУ позбавив агентство доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак – заблокував призначення керівних кадрів органів влади, зокрема переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

Тож під Конституційним Судом кілька тисяч активістів у п’ятницю, 30 жовтня, провели акцію на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Будівлю суду закидали димовими шашками.

Фото: Микола М’якшиков

Цього тижня у Дніпрі попрощалися з відомою волонтеркою бабусею Лю – Людмилою Твердохліб. Навесні та влітку жінка, яка застала Голодомор і Другу світову війну, самостійно вирощувала квіти в саду і овочі на своєму городі. А потім продавала їх у центрі міста. Виручені гроші передавала до шпиталю на лікування бійців і потреби армії. Збирала гроші і продавала сувенірну продукцію, оголошуючи всім охочим, що просить "не для себе, а для синочків", як ласкаво вона називала усіх бійців. Вона регулярно приходила в центр допомоги військовослужбовцям на залізничному вокзалі Дніпра, спілкувалася з бійцями. Поховали бабусю Лю на кладовищі села Ясне Новокадацького району.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чоловік одягає захисний костюм у бердянській лікарні.

Фото: Олексій Ковальов

Учасники голосування на чергових місцевих виборах на виборчій дільниці в Рубіжному на Луганщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники голосування на чергових місцевих виборах на виборчій дільниці на території Запорізького національного університету.

Фото: Сергій Гудак

Член виборчої комісії зі скринькою для голосування стукає у вікно будинку в селі Кострина на Закарпатті.

Фото: Микола М’якшиков

Учасники всеукраїнського опитування "5 питань від Президента України" біля виборчої дільниці N121341 у Дніпрі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка показує кулака під час намагання здати протоколи про підрахунок голосів на чергових місцевих виборах у приміщенні Запорізької міської ради.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасники акції протесту "Міністерство лікування асфальтом" під Міністерством охорони здоров’я України.

Фото: Олексій Ковальов

Рубіжанський картонно-тарний комбінат на Луганщині.

Фото: Юлій Зозуля

Люди відпочивають на пляжі в Одесі.

Фото: Євген Котенко

Вуличний музикант у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка під час допрем’єрного показу вистави "Трамвай "Бажання" за п’єсою Теннессі Вільямса на Камерній сцені театру імені Сергія Данченка в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Актриса під час репетиції археологічної опери "Чорнобильдорф" (CHORNOBYLDORF) композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка у Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Пожовкле листя в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Пожовкле листя на лаві в Харкові.

Фото: Юлія Овсяннікова

Мухомор у Києві.