Дощове прощання, «карантинні» бюлетені та віртуальна бриндзя

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Микола М’якшиков

Україна цього тижня подолала 7-тисячний поріг кількості тих, хто захворів на коронавірус за добу. Станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.

Зі збільшенням кількості інфікованих терапевтичне відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова перепрофілювали для лікування «ковідних» пацієнтів (на фото).

Фото: Юрій Рильчук

Тим часом в областях триває підготовка до «карантинного» голосування на місцевих виборах, яке відбудеться 25 жовтня. На фото – пакунки з бюлетенями в салоні автомобіля перед відправленням до виборчих дільниць Івано-Франківська.

Фото: Володимир Тарасов

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд столиці залишив під вартою обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, іншу обвинувачену у справі – Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом та вдруге надів електронний браслет, а також продовжив строк дії зобов’язань ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь, до 19 грудня.

Фото: Євген Котенко

Після засідання під судом сталася сутичка між активістами та поліцією. Прихильники Антоненка блокували виїзд службового транспорту з території суду, щоб правоохоронці не змогли вивезти обвинуваченого. За фактом інциденту столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві попрощалися з ветераном АТО Миколою Микитенком, який підпалив себе на Майдані Незалежності. Церемонія відбулася на тому місці, де Микитенко у ніч проти 11 жовтня в однострої з бойовими нагородами вчинив самоспалення на знак протесту проти політики української влади. Тоді ветерана АТО госпіталізували з 97% опіків тіла. Микитенко помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.

Попри дощ на церемонію прощання прийшли чимало людей – ветерани АТО, рідні Миколи, активісти, просто кияни.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юрій Рильчук

Учасниця урочистостей з нагоди 75-річчя КНП "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради".

Фото: Дмитро Смольєнко

Будівельники під час робіт зі зведення верхової гілки мостового переходу через Дніпро в Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Картини біля одеського будинку №15, або "будинку з єдинорогами" на вулиці Софіївській, представлені в межах виставки художника Станіслава Українцева "Духи будинку. Живопис заради архітектури", щоб привернути увагу місцевої влади до руйнування будівлі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між ФК "Зоря" (Луганськ) і ФК "Колос" (Ковалівка, Київська область), що завершився нічиєю з рахунком 1:1, на стадіоні "Ставутич-Арена" в Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Гравець БК "Запоріжжя" під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги проти СК "Хімік" (Южне), що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 86:55, в Запоріжжі.

Фото: Юрій Рильчук

Учасники чемпіонату України зі спортивної ходьби в Івано-Франківську.

Фото: Євген Котенко

Ігровий момент матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між ФК "Динамо" та ФК "Ювентус" (Турин, Італія), що завершився з рахунком 0:2 на користь італійської команди, на столичному НСК "Олімпійський".

Фото: Сергій Гудак

Відвідувачі Музею гуцульської бриндзі у VR-окулярах дивляться сюжети про життя вівчарів на полонині у Рахові на Закарпатті.

Фото: Олексій Ковальов

Актори під час показу вистави "Безталання" на сцені Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

Фото: Сергій Гудак

Краєвид, що відкривається з географічного центру Європи, розташованого під селом Ділове Рахівського району Закарпатської області.

Фото: Юлій Зозуля

Чайка на вкритому водоростями камінні під час відливу на Чорному морі в Одесі.

Фото: Сергій Гудак

Виноград на Закарпатті.