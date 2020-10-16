День захисника, футбольні гойдалки й повернення цирку

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

В українських містах 14 жовтня відзначили День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року для "вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України". Його відзначають у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Так, у Києві пройшов традиційний марш прaвих cил "Мaрш УПA – 2020" з нагоди Дня зaхисника Укрaїни, 78-ї річниці створення УПA та Дня кoзацтва. Марш стартував від пам'ятника Тарасу Шевченку, участь в ньому взяли близько 3 000 осіб.

Фото: Маркіян Лисейко

А на вулицях Львова провели піший Марш захисників. Він розпочався спільною молитвою та хвилиною мовчання біля пам’ятника Степану Бандері.

Фото: Юлія Овсяннікова

Офіційні урочистості організували на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради. Захід з нагоди Дня захисника України супроводжували виступи військового оркестру та спеціального батальйону "Почесна варта" Національної гвардії України.

Фото: Геннадій Мінченко

Напередодні ж, з 11 до 13 жовтня, в Україні з офіційним візитом перебував президент Республіки Польща Анджей Дуда. Він відвідав Київ та Одесу.

Фото: Євген Котенко

У четвертому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Києві перемогли національну команду Іспанії з рахунком 1:0. Автором переможного голу на НСК "Олімпійський" став Віктор Циганков, якому на 76-й хвилині асистував Андрій Ярмоленко. Українці здобули першу перемогу над іспанцями в очному протистоянні. Особливо цінною вона стала після найбільш нищівної поразки у біографії української команди з рахунком 1:7 у товариському матчі зі збірною Франції.

Фото: Геннадій Мінченко

Тим часом Національний цирк України відкрив 60-й ювілейний сезон прем’єрою класичної програми "День народження. Свято цирку" після 7-місячного повного зупинення репертуарної діяльності.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олексій Ковальов

Вихованці Луганського обласного ліцею-інтернату "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" під час складання присяги у Кремінній на Луганщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" під час церемонії нагородження з нагоди Дня захисника в Запоріжжі.

Фото: Олена Худякова

Учасник акції "Ланцюг Солідарності з білоруськими політв’язнями" з біло-червоно-білим історичним національним білоруським прапором на Майдані Незалежності в Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Учасники XXV Міжнародної прощі Вервиці до монастиря Успіння Матері Божої за мир та єдність християн у селі Погоня на Івано-Франківщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Стилізований портрет відомого історика Якова Новицького – робота художника з Нью-Йорка Михайла Тютюнника у старій частині Запоріжжя.

Фото: Сергій Гудак

Кіт сидить поряд із жінкою, яка продає квіти на вулиці Ужгорода.

Фото: Сергій Пустовіт

Скульптурна композиція, встановлена з нагоди 120-річчя Полтававодоканалу в Сонячному парку.

Фото: Олександр Лапін

Учасниці Кубка України зі спортивної акробатики під час змагання в СК "Авангард" у Вінниці.

Фото: Євген Котенко

Уболівальники під час матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії з футболу на НСК "Олімпійський".

Фото: Юлій Зозуля

Спортсмен під час змагань із кайтбордингу на Будацькому лимані в Сергіївці на Одещині.

Фото: Сергій Гудак

Соняшники у селі Оросієво на Закарпатті.

Фото: Інна Бородаєва

Шипшина на Київщині.

Фото: Сергій Гудак

Листя червоного винограду на Закарпатті.

Фото: Олена Худякова

Білка у Біличанському лісі на Київщині.