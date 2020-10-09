Прощання з «небесними» курсантами, «Дракон» в Одесі та Берінчик-супермен

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Тисячі людей прийшли у вівторок, 6 жовтня, на площу Свободи в Харкові на церемонію вшанування та прощання з курсантами й офіцерами, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня.

Під час офіційної частини люди перебували за парканом та кордоном із військовослужбовців. Присутні не могли стримати сліз. На площі Свободи панували тиша та надзвичайно пригнічена атмосфера. Один із солдатів знепритомнів.

По завершенню церемонії сотні людей покладали квіти до фотографій загиблих.

Фото: Дмитро Смольєнко

Як відомо, в авіатрощі загинули уродженці 11 областей України.

Так, курсантів Олександра Скочкова та Євгена Скоробагатька провели в останню путь у Мелітополі Запорізької області. Батько Олександра – Ігор Скочков – штурман Іл-76, який збили терористи 14 червня 2014 року під Луганськом.

Фото: Олексій Ковальов

Тим часом на Луганщині цього тижня тривала боротьба з пожежами. Лише станом на 9:00 8 жовтня всі загоряння в природних екосистемах на території області, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, було ліквідовано.

Фото: Олексій Ковальов

Як повідомлялося, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населені пункти.

На фото – наслідки пожежі в селищі міського типу Сиротине.

Фото: Володимир Тарасов

Спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу на лікування до Німеччини відправили 13 українських військових із важкими травмами, серед яких і одна з курсанток Української військово-медичної академії Олександра Гуй, що постраждала внаслідок наїзду п’яного майора. Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте.

Фото: Юлій Зозуля

До Одеського морського порту прибув есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon («Дракон») для спільних корабельних тренувань з ВМС ЗСУ. Судно перебуватиме в Україні до 12 жовтня.

Фото: Павло Багмут

Під Києвом 8 жовтня відбувся вечір боксу від K2 Promotions. У головному бою чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик переміг румуна Віорела Сіміона і захистив свій титул. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у 8-му раунді, суперник відмовився продовжувати поєдинок. До цього румунський боксер двічі в попередніх раундах опинявся в нокдауні.

Фото: Павло Багмут

Під Посольством РФ в Україні 7 жовтня, у день народження Путіна, відбулася акція "Мінус рік життя". За словами організаторів, мета заходу – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

Фото: Юлія Овсяннікова

В Україні у середу, 7 жовтня, до більшості областей прийшли дощі. Втім температура залишилася доволі високою. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч проти 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію метеоспостережень. Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці. Загалом від початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олексій Ковальов

Наслідки лісової пожежі на кладовищі у смт Метьолкіне Луганської області.

Фото: Юрій Рильчук

Лікарі під час проведення ультразвукової кавітації трофічних виразок на території КНП "Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1" Івано-Франківської міської ради.

Фото: Юлій Зозуля

Човен під час молодіжної гоночної регати "Трансбункер-2020" в Одесі.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік займається спортом у «качалці» столичного Гідропарку.

Фото: Павло Багмут

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик під час відкритого тренування напередодні поєдинку проти румунського боксера Віорела Сіміона в Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасник Відкритого Кубка Львова з мотокросу під час змагань.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Балерина, педагог, балетмейстер, народна артистка України Світлана Коливанова (праворуч) під час репетиції у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка/Схід OPERA в Харкові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Мурал із портретом джазмена Олександра Цфасмана, який створюють у межах проєкту "Сучасне мистецтво для покоління Z" у Запоріжжі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники конкурсу на найкращий взвод радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Командування Сухопутних військ Збройних сил України на навчально-тренувальному полігоні Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ".

Фото: Юлій Зозуля

Чайки під час шторму в Чорному морі в Одесі.

Фото: Сергій Гудак

Буйвіл на фермі поблизу Виноградова на Закарпатті.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасники презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Люди купаються у Чорному морі під час шторму в Одесі.

Фото: Євген Котенко

Захід сонця над Києвом після дощу.