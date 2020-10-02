Авіатроща під Чугуєвом, вогонь на Луганщині й Рада на карантині

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

На Харківщині ввечері 25 вересня під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. Ще один – В’ячеслав Золочевський – перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки.

Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

На місці катастрофи відразу після авіатрощі спорудили інсталяцію у пам’ять про загиблих.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У Харкові у вівторок, 29 вересня, попрощалися з курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні наступного дня після авіакатастрофи під Чугуєвом. Церемонія прощання відбулася на Меморіалі Слави у Лісопарку. Поховали хлопця у рідній Соснівці на Львівщині.

Фото: Олексій Ковальов

Вогонь на Луганщині: на території області 30 вересня зафіксували 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. До гасіння залучено понад 2,5 тисячі осіб та 264 одиниць техніки.

Фото: Олексій Ковальов

Станом на обід п’ятниці, 2 жовтня, від вогню постраждали майже 19 тисяч га лісових насаджень, низка населених пунктів та 250-300 будинків. Є ще декілька осередків, де пожежі гасять.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок пожеж загинули 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом, є евакуйовані.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила десять кримінальних проваджень. Серед версій – підпали, злочинна діяльність, специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються ліній електропередач.

На фото: місцевий житель на згарищі в селі Капітанове.

Фото: Олексій Ковальов

Евакуйованих із зони лиха розміщують у смт. Новоайдар та у м. Сєвєродонецьку.

Фото: Володимир Тарасов

У вівторок, 29 вересня, в Києві пройшов "Марш пам’яті" для вшанування жертв Голокосту. Перед початком заходу організатори нагадали про події, що відбулися 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві, коли було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення.

Біля Менори учасники маршу розклали символічні речі: старі валізи з книгами, одягом, документами, поруч лежали розкидані дитячі іграшки, яблука та фотографії.

Фото: Володимир Тарасов

Тим часом Україна продовжує встановлювати "коронавірусні" антирекорди. Так, станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633. Цього тижня спалах захворювання стався і серед парламентаріїв та працівників Апарату ВР. Тож у ВР ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах.

Фото: Геннадій Мінченко

Президент Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі. Сталося це після гучного скандалу, спричиненого словами Фокіна про те, що війни Росії з Україною на Донбасі немає.

Фото: Олена Худякова

До Всесвітнього дня вегетеріанства, що відзначається 1 жовтня, у Києві приготували велетенську веганську шаурму з фалафелем та пригощали нею усіх охочих. Шаурма вийшла завдовжки 28 метрів.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Рятувальники та медики на місці падіння військового літака Ан-26 з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил біля міста Чугуєва на Харківщині.

Фото: Олексій Ковальов

Будинок у селі Вороново під час пожежі на Луганщині.

Фото: Олексій Ковальов

Наслідки пожежі, що сталася у селі Капітанове на Луганщині.

Фото: Євген Котенко

Смог над столицею.

Фото: Євген Котенко

Інсталяція "Дзеркальне поле", яку відкрили в межах заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру в день 79-х роковин масових розстрілів мирного населення нацистами, на території урочища Бабин Яр в Києві.

Фото: Євген Котенко

Учасники жалобної церемонії "Дорогою смерті" в межах заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру на території Національного заповідника "Бабин Яр".

Фото: Дмитро Смольєнко

Машини учасників урочистого пробігу "Запорожців" у день 60-річчя виходу з конвеєра першого мікролітражного українського автомобіля ЗАЗ-965 у Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Шанувальники зимового купання на пляжі "Ланжерон" під час першого заняття із загартовування в Одесі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Команда "Житлобуд-2" з нагородою – Кубком України з жіночого футболу – в Харкові.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу чемпіонату України серед команд другої ліги між ФК "Метал" (Харків) та ФК "Перемога" (Дніпро), що завершився перемогою харків'ян із рахунком 2:0.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасник хіп-хоп-фестивалю BREAKIDZ XX у Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Учасник першого трейлового забігу RUNA RUN на закарпатській полонині Руна.

Фото: Микола М’якшиков

Учасниця кінологічного фестивалю зі своїм вихованцем у Дніпрі.