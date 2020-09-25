Конвертоплани над Києвом, класна дезінфекція і сонячний буйвол

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

У середу, 23 вересня, у небі над Києвом на малій висоті пролетіли конвертоплани CV-22B Osprey Військово-повітряних сил США. Вони здійснили політ біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра. Ці літальні апарати беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій Fiction Urchin.

Фото: Юлій Зозуля

В Умані хасиди, не так масово через пандемію коронавірусу, втім відсвяткували Новий рік – Рош га-Шана. Згідно з юдейським календарем, це 5781 рік «від створення світу».

Фото: Олена Худякова

У столиці цього тижня тривав конфлікт із приєднанням і передачею майнового комплексу Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Національному університету фізичного виховання і спорту. Так, у четвер «швидка» забрала тренера і двох студентів коледжу після сутичок із поліцією. Студенти разом зі своїми викладачами намагалися зайти до приміщення навчального закладу на вул. Матеюка, 4, однак їм завадили правоохоронці. Після цього й відбулися сутички. Колектив коледжу виступає проти його приєднання і передачі майнового комплексу Національному університету фізичного виховання і спорту.

Міністерство освіти і науки закликало правоохоронців якнайшвидше розслідувати інцидент.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Працівник ГО "Зооконтроль" під час дезінфекції приміщень у Харківській загальноосвітній школі №5.

Фото: Євген Котенко

Парашутисти в небі під час двосторонніх навчань повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних сил України на Вінниччині.

Фото: Євген Котенко

Військовослужбовці відпрацьовують висадку з конвертоплана в умовах неможливого приземлення в межах двосторонніх навчань повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних сил України на Вінниччині.

Фото: Маркіян Лисейко

Собака під час міжнародних військових навчань Rapid Trident 2020 на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині.

Фото: Олег Снітовський

Сміття біля пам’ятника УПА в Теребовлі на Тернопільщині.

Фото: Зоя Шу

Учасниця показу костюмів зі сміття з нагоди Всесвітнього дня прибирання в Чернігові.

Фото: Юрій Рильчук

Конференція обласної організації політичної партії "Слуга народу" щодо висування кандидатів в депутати та кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів в межах відповідних рад Івано-Франківської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Фото: Олена Худякова

Учасниця акції "Захисти метро від казнокрадів!" біля Офісу Генерального прокурора в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Відвідувачі тактильної виставки "Україна на дотик" в Києві.

Фото: Олена Худякова

Пасажирка у вагоні київського метро.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги між харківським ФК "Металіст 1925" (жовта форма) та ФК "Агробізнес" (Волочиськ), що завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля, в Харкові.

Фото: Олександр Лапін

Учасниці чемпіонату України серед юнаків зі спортивної акробатики у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Голуб сидить на поїлці для безпритульних тварин у Вінниці.

Фото: Сергій Гудак

Буйвол на фермі поблизу міста Виноградів на Закарпатті.

Фото: Євген Котенко

Краєвид під час перельоту конвертопланом зі Львова до Києва.