Будильники для депутатів, забіг виноградниками й Атлант у Дніпрі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Маркіян Лисейко

Цього тижня у Яворівському районі Львівщини за участю близько 4 тисяч військових з 10 країн розпочалися навчання Rapid Trident 2020, які триватимуть до 25 вересня. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації та повітряних суден військової авіації Повітряних сил ЗС України.

Фото: Євген Котенко

У середу, 16 вересня, виповнилося 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. До роковин на фасаді Національної спілки журналістів Герою України встановили меморіальну дошку. Цим заходом розпочався тиждень пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок.

Фото: Євген Котенко

Родичі загиблих українських військових та люди, які пережили полон, у вівторок, 15 вересня, принесли під Раду "будильники для депутатів". Вони вимагали ухвалити закон про воєнні злочини. Будильники, за словами активістів, мають "розбудити" народних депутатів та просигналізувати про необхідність ухвалення цього документа найближчим часом.

Як пояснили організатори акції "Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів", у Кримінальному кодексі досі не передбачене покарання за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані у форматі бланкетної норми, яку складно застосувати на практиці.

У четвер, 17 вересня, Рада ухвалила законопроєкт № 2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" у першому читанні.

Фото: Євген Котенко

А студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного провели під парламентом акцію протесту з вимогою скасувати розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу. За словами учасників акції, рішення передати майно та землю коледжу під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС) означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу. Адже у разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа (яка є основою коледжу) припинить своє функціонування.

Крім того, протестувальники вимагали відставки тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта, які, на думку організаторів, "сприяють рейдерському захопленню коледжу".

Фото: Микола М’якшиков

Тим часом українські міста один за одним на початку осені святкують свої ювілеї. Так, у Дніпрі до Дня міста встановили національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті. Шість кухарів та чотири їхні помічники близько п’яти годин випікали 50-метрову піцу.

Фото: Микола М’якшиков

Також у місті на Дніпрі археологи розкопали фундамент Лазаревської церкви в Севастопольському парку зі склепом із двома скелетами. Припускають, що це можуть бути останки Олександра Поля, адже його поховали разом із дружиною. Довгі роки могила першого почесного громадянина Катеринослава, громадського діяча вважалася втраченою.

Фото: Павло Багмут

Київське "Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів УЄФА переможним матчем проти голландського клубу АЗ "Алкмаар". Поєдинок відбувся на столичному НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 2:0.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Народні депутати України під час засідання парламенту.

Фото: Юлія Овсяннікова

Народний депутат України під час засідання Верховної Ради.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасниця акції "Поїдання м’яса убитих коней – це варварство!" біля будівлі Офісу Президента України в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники тренінгу з підвищення фаху щодо надання психологічного супроводу учасникам АТО/ООС у навчальній лабораторії психогігієни та психопрофілактики на базі Національного університету цивільного захисту України в Харкові.

Фото: Павло Багмут

Експонати виставки "Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!" на території "Мистецького Арсеналу" в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Актори Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка під час репетиції балету "Спартак" у Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Учасниця Ужгородського бігового клубу UzhRun під час забігу виноградниками в урочищі Мала Гора поблизу Берегова на Закарпатті.

Фото: Павло Багмут

Єва Мелещук виступає під час міжнародних змагань з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної" у столичному Палаці спорту.

Фото: Микола М’якшиков Скульптура "Атланта" на Катеринославському бульварі у Дніпрі.

Фото: Юлій Зозуля

Куяльницький лиман, де почав підійматися рівень води, на Одещині.

Фото: Станіслав Іванов

Шлакова гора заводу "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині.

Фото: Юлій Зозуля

Із пляжу "Дельфін" почали прибирати бонові загородження, що захищали Чорне море і акваторію пляжу від пального із затонулого танкера Delfi, в Одесі.

Фото: Маркіян Лисейко

Спецтехніка під час міжнародних військових навчань Rapid Trident 2020 на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині.

Фото: Олександр Лапін

Рухомий макет Замостя 1950-60 років – нова експозиція Вінницького музею моделей транспорту.

Фото: Юлій Зозуля

Медузи у Чорному морі.

Фото: Сергій Гудак

Лебеді на водоймі поблизу села Липча Хустського району Закарпаття.

Фото: Станіслав Іванов

Краєвид на березі Азовського моря.

Фото: Юрій Рильчук

Учасники акції "За чисте довкілля" на Говерлі.

Фото: Сергій Гудак

Карпатський краєвид.

Фото: Сергій Гудак

Краєвид з руїн Хустського замку на Закарпатті.