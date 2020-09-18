Будильники для депутатів, забіг виноградниками й Атлант у Дніпрі
Цього тижня у Яворівському районі Львівщини за участю близько 4 тисяч військових з 10 країн розпочалися навчання Rapid Trident 2020, які триватимуть до 25 вересня. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації та повітряних суден військової авіації Повітряних сил ЗС України.
У середу, 16 вересня, виповнилося 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. До роковин на фасаді Національної спілки журналістів Герою України встановили меморіальну дошку. Цим заходом розпочався тиждень пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок.
Родичі загиблих українських військових та люди, які пережили полон, у вівторок, 15 вересня, принесли під Раду "будильники для депутатів". Вони вимагали ухвалити закон про воєнні злочини. Будильники, за словами активістів, мають "розбудити" народних депутатів та просигналізувати про необхідність ухвалення цього документа найближчим часом.
Як пояснили організатори акції "Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів", у Кримінальному кодексі досі не передбачене покарання за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані у форматі бланкетної норми, яку складно застосувати на практиці.
У четвер, 17 вересня, Рада ухвалила законопроєкт № 2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" у першому читанні.
А студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного провели під парламентом акцію протесту з вимогою скасувати розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу. За словами учасників акції, рішення передати майно та землю коледжу під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС) означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу. Адже у разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа (яка є основою коледжу) припинить своє функціонування.
Крім того, протестувальники вимагали відставки тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта, які, на думку організаторів, "сприяють рейдерському захопленню коледжу".
Тим часом українські міста один за одним на початку осені святкують свої ювілеї. Так, у Дніпрі до Дня міста встановили національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті. Шість кухарів та чотири їхні помічники близько п’яти годин випікали 50-метрову піцу.
Також у місті на Дніпрі археологи розкопали фундамент Лазаревської церкви в Севастопольському парку зі склепом із двома скелетами. Припускають, що це можуть бути останки Олександра Поля, адже його поховали разом із дружиною. Довгі роки могила першого почесного громадянина Катеринослава, громадського діяча вважалася втраченою.
Київське "Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів УЄФА переможним матчем проти голландського клубу АЗ "Алкмаар". Поєдинок відбувся на столичному НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 2:0.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Народні депутати України під час засідання парламенту.
Народний депутат України під час засідання Верховної Ради.
Учасниця акції "Поїдання м’яса убитих коней – це варварство!" біля будівлі Офісу Президента України в Києві.
Учасники тренінгу з підвищення фаху щодо надання психологічного супроводу учасникам АТО/ООС у навчальній лабораторії психогігієни та психопрофілактики на базі Національного університету цивільного захисту України в Харкові.
Експонати виставки "Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!" на території "Мистецького Арсеналу" в Києві.
Актори Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка під час репетиції балету "Спартак" у Харкові.
Учасниця Ужгородського бігового клубу UzhRun під час забігу виноградниками в урочищі Мала Гора поблизу Берегова на Закарпатті.
Єва Мелещук виступає під час міжнародних змагань з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної" у столичному Палаці спорту.
Куяльницький лиман, де почав підійматися рівень води, на Одещині.
Шлакова гора заводу "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині.
Із пляжу "Дельфін" почали прибирати бонові загородження, що захищали Чорне море і акваторію пляжу від пального із затонулого танкера Delfi, в Одесі.
Спецтехніка під час міжнародних військових навчань Rapid Trident 2020 на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині.
Рухомий макет Замостя 1950-60 років – нова експозиція Вінницького музею моделей транспорту.
Медузи у Чорному морі.
Лебеді на водоймі поблизу села Липча Хустського району Закарпаття.
Краєвид на березі Азовського моря.
Учасники акції "За чисте довкілля" на Говерлі.
Карпатський краєвид.
Краєвид з руїн Хустського замку на Закарпатті.