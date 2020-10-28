За користування платними камерами сплачено майже 1,22 мільйона - Мін’юст

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 26 жовтня сплачено майже 1 млн 220 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

“Станом на 26 жовтня за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у слідчих ізоляторах України сплачено майже 1 млн 220 тис. гривень”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільшу суму було сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора – 744 тис. грн.

Також серед лідерів СІЗО, де сплачено найбільші суми за користування платними камерами, “Полтавська УВП № 23” - 58 000 грн, “Одеський слідчий ізолятор” - 53 223 грн, “Львівська УВП № 19” - 48 000 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наразі послуга доступна у 21 СІЗО.