Великий ритейлер запустив експресдоставку техніки за 2 години

Торгова мережа Фокстрот однією з перших на ринку ритейлу побутової техніки та електроніки спільно з перевізником Ipost реалізувала для покупців експресспосіб отримання онлайн-замовлень.

Послуга «експресдоставка за 2 години» з foxtrot.ua повноцінно працює в столиці з вересня, а протягом жовтня була запущена в містах-мільйонниках (Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові) і великих обласних і районних центрах. До кінця року таким сервісом зможуть скористатися жителі всіх населених пунктів, покритих мережею Фокстрот (близько 90).

Як зазначив CEO Фокстрот Олексій Зозуля, в компанії ведеться інтенсивна робота над розробкою та запуском нових послуг, актуальних і затребуваних клієнтами.

«Ідея створити новий продукт з організацією доставки в мінімальних часових рамках із залученням кур'єрської служби зародилася в гострий період карантину, коли адресна доставка онлайн-замовлень користувалася вкрай підвищеним попитом. Тоді ж ми і взялися за реалізацію ідеї, щоб до осені представити перший «пілот», – розповів виконавчий директор Фокстрот.

У компанії додали, що на етапі розробки принципово важливим моментом був пошук такого перевізника, бізнес-процеси і функціонал якого «заточені» під поставлені цілі: швидкість, своєчасність і необхідна географія покриття.

«Високий рівень кур'єрського сервісу і широкі можливості доставки запропонувала компанія Ipost, яка згодом стала нашим партнером для запуску такої послуги», – прокоментував Вадим Осинський, начальник управління ланцюга поставок Фокстрот.

Як результат, клієнт, купуючи техніку в інтернет-магазині foxtrot.ua, може вибрати новий спосіб отримання товару «експресдоставка за 2 години перевізником Ipost». При цьому виконання замовлення з моменту його отримання до передачі кур'єру повністю автоматизовано і проходить без участі персоналу. Про статус покупець інформується шляхом смс-повідомлень або ж може самостійно перевіряти в особистому кабінеті, через чат-бот в популярних месенджерах. А завдяки інтеграції з додатком Ipost: відстежувати місцезнаходження кур'єра на карті і в разі потреби – зв'язатися з ним.

Зазначимо, у 2018-2019 році мережа Фокстрот провела низку реформ у системі логістики та отримала логістичну схему 24/48/72, яка скоротила доставку більшості товарів покупцям до 24 годин. Кількість скарг знизилася з 5% до 0,5% при середньому щомісячному показнику в 30-35 тис. доставок. Тоді ж була запущена оновлена послуга самовивозу, яка забезпечує покупку товару онлайн за 3 хвилини і 5 кліків, що в кілька разів скоротило час підготовки і видачі товару.

Фото з відкритих джерел та foxtrot.ua