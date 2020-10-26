Прикордонники повідомили про конфіскацію першої партії контрабандних iPhone 12

Прикордонники повідомили про конфіскацію першої партії контрабандних iPhone 12

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Укрінформ
Прикордонники конфіскували першу партію контрабандних iPhone 12, яку намагались ввезти до старту офіційних продажів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники виявили в міжнародному пункті пропуску «Краківець», — п’ять нових Apple iPhone 12 Pro Max.

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Гаджети знайшли в автомобілі «Мерседес», в якому з Польщі до України їхав громадянин Німеччини. «Айфони» передали працівникам митниці, оцінили цю контрабанду у 270-340 тисяч гривень.

Фото: ДПСУ

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