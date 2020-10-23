СБУ викрила мільйонні оборудки на будівництві інфраструктури «Борисполя»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову з топменеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та постачених будівельних матеріалів.
Як зазначається, ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн.
СБУ викрила мільйонні оборудки на будівництві в «Борисполі» / Фото: ssu.gov.ua
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконний характер оборудок.
Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські відносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.
Досудове слідство триває.
Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.