СБУ викрила мільйонні оборудки на будівництві інфраструктури «Борисполя»

СБУ викрила протиправний механізм, організований топменеджментом аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову з топменеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та постачених будівельних матеріалів.

Як зазначається, ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн.

СБУ викрила мільйонні оборудки на будівництві в «Борисполі» / Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконний характер оборудок.

Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські відносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.

Досудове слідство триває.

Читайте також: За 9 місяців СБУ попередила економічні збитки держави на понад 45 мільярдів

Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.