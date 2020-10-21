В Україні запустили чат-бот Stop Sexting для захисту дітей в інтернеті

В Україні запущено чат-бот Stop Sexting з метою захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті.

Про це розповіла радник віцепрем'єр-міністра - міністра цифровиї трансформації з питань захищеності в інтернеті Анастасія Дьякова в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

За її словами, скориставшись цим чат-ботом, діти і підлітки зможуть отримати інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо їх шантажують в інтернеті і вимагають контент сексуального характеру.

"Ви вводите в Телеграмі Stop Sexting Bot і потрапляєте на цей бот. Ставите ваші запитання, вам пропонуються варіанти відповідей, ви знаходите рішення", - пояснила Дьякова.

Вона додала, що в разі, якщо бот не знає відповідей на поставлені запитання, які стосуються теми сексуального насильства в інтернеті, то він "запропонує залишити запитання, а наша команда відповість вам на е-мейл". "Або ж ви можете підключитися на консультаційну службу психологічної допомоги, де психологи нададуть допомогу", - зазначила радник віцепрем'єр-міністра.

Як повідомлялося, в Україні у вересні представили перший онлайн-курс по цифровому доступу і безпеки для дітей в інтернеті.

За даннім світової статистики, щомиті 50-70 тисяч інтернет-користувачів намагаються налагодити контакт з дитиною з метою здійснення сексуального насильства. Зловмисникам достатньо 18 хвилин, щоб отримати від дитини її оголене фото.