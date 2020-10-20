Дивитися ТБ онлайн без прив’язки до місця та часу - Ланет.TV

Станьте абонентом сервісу Ланет.TV та отримайте безкоштовний доступ до преміального контенту вже сьогодні.

В сучасних реаліях, коли життя мчить із шаленою швидкістю, важливо оптимізувати свій час та кожну хвилину витрачати з користю та задоволенням. Дивитися ТБ онлайн у дорозі на роботу на улюбленому гаджеті або культові канали онлайн на відпочинку з друзями під час пікніка легко з інноваційним сервісом інтернет-телебачення Ланет.TV.

Сервіс Ланет.TV — великий вибір різножанрових ТВ каналів з можливістю перегляду не лише на екрані телевізора, але й ПК, ноутбука або будь-якого гаджета на базі Android. Все, що вам знадобиться, — доступ до Інтернету та підписка на сервіс. Ви отримаєте можливість дивитися програми ТВ у будь-який час, адже для абонентів доступна функція паузи та перемотування відео до двох годин, що дозволяє переглядати цікаві фрагменти у зручний момент.

З інтернет-ТБ від Ланет.TV не доведеться сплачувати за підписки на кожен окремий канал, адже сплативши за обраний пакет, ви отримуєте вільний доступ до понад сотні культових телеканалів з цікавим контентом на будь-який смак. Щоб не загубитися серед різноманіття каналів, абоненти можуть самостійно сортувати канали за жанрами та темами й отримувати перелік лише цікавих їм програм. Більше того, у сервісі доступна телепрограма та опис кожної передачі, що дозволяє суттєво заощадити час на пошуки цікавих стрічок. Телебачення онлайн від Ланет.TV — зручно, доступно та дійсно комфортно!

Все ще не знаєте, як дивитися ТБ через Інтернет? Аби стати користувачем провідного сервісу інтернет-телебачення, достатньо зробити всього декілька кроків:

Зайти на сайт сервісу або ж завантажити додаток Ланет.TV. Авторизуватись. Після підтвердження номера телефону вам стане доступним тиждень безкоштовного користування пакетом /PRIME, який пропонує преміальний контент на будь-який смак.

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Фото: Ланет.TV