Сьогодні - Європейський день боротьби з торгівлею людьми

У неділю, 18 жовтня, відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

День започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку сотні тисяч людей потрапляють до рук торговців як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, понад 260 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. На сьогодні Україна є однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Лише із січня по червень 2020 року МОМ в Україні ідентифікували понад 800 постраждалих від торгівлі людьми та надало їм допомогу. І якщо на початку 2000 років переважала торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, то зараз лідирує трудова експлуатація.

Як відомо, Україна ратифікувала у вересні 2010 року Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. У вересні 2011 року Верховна Рада ухвалила закон «Про протидію торгівлі людьми». У 2011 році український парламент ратифікував ще один документ – Конвенцію Ради Європи № 201 про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насилля. Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в Україні та багатьох інших країнах. Стаття 149 Кримінального кодексу передбачає, що злочини, пов’язані з торгівлею людьми, караються позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Окрім Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, існує і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який відзначається 30 липня.