Український паспорт – на 41-му місці за престижністю у світі

Україна посіла 41 місце в рейтингу країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам, у другому кварталі 2020 року.

Рейтинг оприлюднено в щорічному Індексі паспортів компанії Henley & Partners, передає Укрінформ.

Порівняно з попереднім роком, український паспорт перемістився з 43 на 41 позицію в рейтингу. Станом на цей час, паспорт нашої країни дозволяє без отримання візи відвідувати 129 напрямків.

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Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу. Сінгапур залишається на 2-му місці, Південна Корея і Німеччина посідають 3-е місце. Останнім у рейтингу на 106-му місці опинився Афганістан, з паспортом якого можна відвідати лише 26 напрямків.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners аналізує візові правила більше ніж 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, до яких її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).