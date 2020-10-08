Школи самі вирішують, коли йти на канікули – Шкарлет

Міністерство освіти та науки з огляду на протиепідемічні заходи під час виборів, рекомендує встановити на цей час канікули, рішення про канікули приймають школи.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 8 жовтня сказав т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“Педагогічні колективи, педагогічні ради мають автономію щодо визначення академічного року. З 4,5 тис виборчих дільниць у нас майже 3,7 тис в закладах освіти. Тому для дотримання карантинних вимог, санітарних вимог, тому що не у всіх школах є окремі входи на виборчі дільниці, ми рекомендували, не встановлювали, а рекомендували встановити такі канікули”, - сказав Шкралет.

Водночас він наголосив, що зараз немає ніяких перешкод для реалізації права на освіту дітям, і вибори не вплинуть на освітній процес.

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Як повідомляв Укрінформ, КМДА рекомендувала школам Києва піти на осінні канікули з 21 по 29 жовтня «для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів».

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Фото: Mind.ua