Сьогодні в Україні - День юриста

День юриста встановлений указом Президента від 16 вересня 1997 року.

День юриста - це свято людей, які займаються різноманітною професійною юридичною діяльністю, а саме - адвокатів, прокурорів, суддів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультів.

Найбільшою фаховою спілкою працівників Феміди є Союз юристів України – добровільне громадське об’єднання правознавців України. На сьогодні колективними членами Союзу є понад 30 трудових колективів юридичних установ і організацій, навчальних закладів, редакцій юридичних видань, які займаються правовою діяльністю.

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів з професійним святом та побажав їм бути гідними свого покликання і місії.

"Щиро вітаю вас із святом — Днем юриста. Інтелектуал, успішний практик, людина високої моральності, відмінний комунікатор, а почасти й психолог — такими є юристи у сучасному світі, такими вас очікують побачити ті, хто звертається за захистом своїх прав i свобод", - йдеться у привітанні.

Зеленський додав, що в переважній більшості випадків від кваліфікації юристів залежить не лише відновлення законності та порушених прав, але й подальша доля людини.

"Від результатів вашої роботи, професійності й чесності залежить віра громадян в успішність держави загалом. Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, справедливості й незалежності", - додав Президент.

Він також побажав юристам міцного здоров’я, миру та нових здобутків.