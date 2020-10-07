Національна академія наук України обрала президента

Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Загороднього.

Про це повідомляє пресслужба НАН, передає Укрінформ.

"Шляхом таємного голосування президентом Національної академії наук України двома третинами голосів обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Данилишин через суд заблокував вибори президента НАНУ

Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року. Академік (з 6 травня 2006 р.) та віцепрезидент (з 2011 р.) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (з 2002 р.), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998). Має звання заслуженого діяча науки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Наукові праці Загороднього присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

Раніше стало відомо, що академік НАН України Богдан Данилишин 6 жовтня зняв свою кандидатуру на посаду президента НАН.

На посаду президента НАН також претендували академіки Владислав Гончарук, Сергій Комісаренко, Володимир Семиноженко.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Антон Сененко повідомив у Фейсбуці, що за Анатолія Загороднього проголосували 426 виборців із 637-ми. "634 бюлетені виявлено в скриньках. Гончарук - 3. Загородній - 426. Комісаренко - 68. Семиноженко - 130. Проти всіх - 2. Недійсні - 5", - написав він.

Як повідомлялося, вибори президента Національної академії наук та нового складу президії НАН були заплановані на 13-17 квітня 2020 року, однак перенесені у зв'язку з поширенням COVID-19.

7 вересня на засіданні президії НАН прийнято рішення про проведення цих виборів 7-9 жовтня.