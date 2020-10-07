Національна академія наук України обрала президента
Про це повідомляє пресслужба НАН, передає Укрінформ.
"Шляхом таємного голосування президентом Національної академії наук України двома третинами голосів обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", - йдеться у повідомленні.
Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року. Академік (з 6 травня 2006 р.) та віцепрезидент (з 2011 р.) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (з 2002 р.), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998). Має звання заслуженого діяча науки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).
Наукові праці Загороднього присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.
Раніше стало відомо, що академік НАН України Богдан Данилишин 6 жовтня зняв свою кандидатуру на посаду президента НАН.
На посаду президента НАН також претендували академіки Владислав Гончарук, Сергій Комісаренко, Володимир Семиноженко.
Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Антон Сененко повідомив у Фейсбуці, що за Анатолія Загороднього проголосували 426 виборців із 637-ми. "634 бюлетені виявлено в скриньках. Гончарук - 3. Загородній - 426. Комісаренко - 68. Семиноженко - 130. Проти всіх - 2. Недійсні - 5", - написав він.
Як повідомлялося, вибори президента Національної академії наук та нового складу президії НАН були заплановані на 13-17 квітня 2020 року, однак перенесені у зв'язку з поширенням COVID-19.
7 вересня на засіданні президії НАН прийнято рішення про проведення цих виборів 7-9 жовтня.