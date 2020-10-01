Данилишин через суд заблокував вибори президента НАНУ

Один з кандидатів на посаду президента Національної академії наук академік НАН Богдан Данилишин подав позов до суду щодо незаконності проведення виборів очільника НАНУ.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"29 вересня мною як кандидатом на посаду президента НАН України, академіком НАН України була подана позовна заява до Шевченківського районного суду міста Києва щодо незаконності проведення виборів президента та президії НАН України 6-9 жовтня 2020 року. Крім того, я прошу визнати незаконною та скасувати постанову президії Національної академії наук України від 07.09.2020 р. № 138 «Про порядок проведення виборчої сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України» та інші вимоги", - написав Данилишин.

Він наголосив, що не бачить готовності теперішнього керівного складу Академії до змін, а лише "глибоке бажання законсервувати стан справ, який має місце останні 20 років". Цим самим, на переконання Данилишина, теперішній склад президії Академії наук залишає українську науку без майбутнього.

"Зміни мають відбутися в низових ланках Академії – інститутах, де більше 70% керівники - люди яким далеко за 70 років", - заявив Данилишин.

На його переконання, Академія потребує "глибокого реформування, омолодження керівного складу і проривних ідей, які зможуть вивести українську науку із затяжного бюрократичного штопору".

На його думку, доцільно обрати в президію НАН "молодих людей до 50-60 років".

Вибори президента Національної академії наук України, а також вибори нового складу президії НАН були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширенням COVID-19. 7 вересня на засіданні президії Національної академії наук України було прийнято рішення про проведення цих виборів 7-9 жовтня.

На посаду президент НАНУ претендують академік НАНУ Владислав Гончарук (висунутий колективом Інституту колоїдної хімії і хімії води ім.А.В.Думанського НАН України), академік НАНУ Богдан Данилишин (самовисунення), академік НАНУ Анатолій Загородній (висунутий колективами 13 інститутів та низкою академків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Сергій Комісаренко (висунутий колективом Інституту біохімії ім Паладіна та низкою академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Володимир Семиноженко (висунутий "Науково-технологічним комплексом "Інститут монокристалів" НАН України", академіками НАН України В.Бар’яхтаром, О.Кришталем).