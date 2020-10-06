Порушення прав журналістів розслідуватиме новий департамент Нацполіції - Клименко

Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції після проведення місцевих виборів займатиметься, зокрема, розслідуванням порушень прав журналістів.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Цей департамент працює у повному обсязі лише два місяці, тому що були питання з підбором особового складу. Ми ретельно перевіряли кожного кандидата, всі вони пройшли поліграф і вивчення підрозділами внутрішньої безпеки. На даний момент цей підрозділ займається виключно питаннями порушення виборчого законодавства», - сказав Клименко, відповідаючи на запитання, чи немає тут дублювання функцій СБУ, оскільки там діє департамент з аналогічною назвою і відповідними функціями.

Голова Нацполіції уточнив, що цей департамент у НПУ разом з іншими службами займається превенцією. І, за його словами, коли закінчиться виборчий процес, займатиметься, зокрема, питаннями порушення прав журналістів.

Як повідомлялося, на початку червня стало відомо, що МВС створило у структурі Національної поліції департамент захисту інтересів суспільства і держави. Його завдання - забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності.

ЗМІ повідомляли з посиланням на експертів, що цей департамент за своїми функціями нібито частково дублює підрозділ СБУ, який відповідає за захист національної державності. У Нацполіції ці твердження заперечили.