СБУ затримала чоловіка, який вимагав $1 мільйон і погрожував підірвати усі електростанції країни

Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Запорізької області, який повідомив поліції про замінування всіх електростанцій країни, і які він підірве, якщо не отримає мільйон доларів.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі СБУ, передає кореспондент Укрінформу. «Невідомий вимагав мільйон доларів США, аби не сталися вибухи. Оперативники СБУ негайно розпочали термінові заходи зі встановлення мінера та швидко його вирахували», - зазначили правоохоронці. Телефонним терористом виявився 46-річний житель області, уродженець міста Василівка. Свій вчинок чоловік пояснити жодним чином не зміг. Читайте також: Поліція скерувала справу "мінера" столичного метро до суду Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.