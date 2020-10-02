Поліція перевіряє, що вибухнуло в Антикорупційному суді

У внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

Вибух стався в ніч на 1 жовтня.

“У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою просп. Перемоги, 41, у результаті якого виявлено пошкодження фасаду будівлі. За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники суду викликали поліцію. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом та початку розслідування.

Крім того, ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і генпрокурора з проханням відреагувати.

Наразі вибух у ВАКС розцінюють як втручання у діяльність правосуддя у небезпечний для суддів спосіб.

При цьому у ВАКС наголошують, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

Фото: ВАКС