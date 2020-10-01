В Україні запровадили День територіальної оборони

В Україні запровадили День територіальної оборони

Укрінформ
Президент Зеленський підписав указ № 417/2020 “Про День територіальної оборони України”. 

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Укрінформ.

“Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб’єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави запровадив День територіальної оборони України”, — йдеться в указі.

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Він відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

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