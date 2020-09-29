Підземний протест продовжують 59 гірників, родини шахтарів їдуть до Києва

Шахтарські родини їдуть до Києва, щоб посилити протест мітингами в урядовому кварталі.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Багато хто з гірників та членів шахтарських родин Кривбасу цього тижня приїхали до Києва, щоб посилити протест мітингами в урядовому кварталі столиці”, - зазначив Волинець.

За його словами, 59 гірників шахт Криворізького залізорудного комбінату продовжують підземну акцію протесту.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться протестувальники всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню.

Станом на 28 вересня на шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" 62 гірники продовжували підземний протест.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.

29 вересня залізничники Кривбасу підтримали протест шахтарів і розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією".