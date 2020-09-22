Страйк у Кривому Розі: шахтарі не домовилися з керівництвом КЗРК і повернулися під землю

У Кривому Розі перемовини між страйкуючими шахтарями та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) тривали всього 5 хвилин, далі шахтарі знову повернулися під землю.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Сьогоднішні перемовини між адміністрацією КЗРК та протестувальниками шахт “Жовтнева”, “Батьківщина”, “Тернівська”, “Гвардійська” завершились через 5 хвилин після початку. Шахтарі озвучили свої компромісні вимоги – підняття заробітної плати на 30%. Не отримавши позитивної відповіді від представників керівництва комбінату, гірники повернулися в шахту”, - повідомив Волинець.

Він відзначив, що якщо адміністрація підприємства планує взяти шахтарів змором, довести їх до фізичного виснаження, щоб вимусити їх виїхати на поверхню та розпочати роботу шахт – інші гірники, які зараз находяться на поверхні, вже домовляються знову залягти під землею, але вже в іншому складі.

“Розгортається справжня підземна війна. Ні адміністрація, ні влада, ні власники не бажають зняти шори і подивитися, що там за межею. З будь-якої тупикової ситуації завжди є вихід”, - запевняє Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Через погіршення стану здоров'я гірників піднімали на поверхню. На 22-й день протесту під землею залишилося 139 гірників.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.