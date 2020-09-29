Злам сайту Нацполіції: Клименко запевняє, що витоку документів не було

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що після зламу новинного сайту НПУ ніяких витоків документів від відомства не сталося.

Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сайт Нацполіції не ліг – ліг сайт виключно новинний Нацполіції. Ми його зразу відімкнули від мережі; буквально з’явилося дві новини – і сайт Національної поліції нами ж зразу був покладений, щоб з’ясувати, чому відбулося втручання в роботу сайту.

Ми встановили причини. Але ніякої видачі (інформації назовні – ред.), ніяких документів, ніяких скріншотів просто не може бути, це я вам заявляю відповідально», - поінформував Клименко.

Як повідомлялося, 23 вересня було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. Через це на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

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Того ж дня за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

25 вересня заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що кіберспеціалісти вже встановили, який чином сайт НПУ зламали.