Підвищення пенсій: коли і наскільки більше отримають українці

Українців чекає підвищення пенсій в кілька етапів, і найближче підвищення буде в грудні.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник міністра соціальної політики в ефірі телеканалу ДОМ.

За його словами, найближчим підвищення пенсій в Україні буде в грудні, і пов'язане воно з ростом прожиткового мінімуму.

Шамбір зазначив, що в січні підвищення отримають ті, чий робочий стаж досяг 30-35 років.

''З січня буде вагоме підвищення тим, які досягли 65-річного віку і отримують мінімальну пенсію. Мінімальна пенсія для тих чоловіків і жінок, які мають стаж 30-35 років, буде встановлена ​​на рівні 2400 гривень, підвищена з 2000 до 2400 гривень. Тобто підвищення 400 гривень в січні чекає ось цю категорію людей '', - сказав він.

Радник міністра підкреслив, що в 2021 році щомісячні виплати перерахують декільком категоріям пенсіонерів, а з 1 березня наступного року індексація пенсій стане щорічною.

'' З 1 липня і з 1 грудня наступного року буде підвищення прожиткового мінімуму - таке ж, як цього року в грудні. Але більш цікавим є питання з індексацією пенсії. Оскільки це більш вагоме підвищення, як правило, і вже два останніх роки ця дискусія йде, з якого часу це буде підвищення, то я хочу сказати, що в середу ухвалили постанову - змінився порядок індексації пенсії, і вже в самому порядку прописано, що така індексація буде проводитися щорічно - з 1 березня'', - зазначив він.

За оцінками Мінсоцполітики, зростання пенсій після індексації у 2021 році становитиме 11%.

''Нагадую, що змішаний коефіцієнт містить 50% зростання індексації за минулий рік і 50% зростання середньої заробітної плати за три попередні роки. За нашими оцінками, на 11% буде підвищення пенсії вже з березня місяця. Ось це ті основні параметри, по суті щорічні, які плануються наступного року '', - розповів Шамбір.