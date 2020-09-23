Відкрите звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо недопущення скасування комплексного ЗНО з української мови та літератури для всіх здобувачів вищої освіти.

14 вересня 2020 року Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) презентував ініціативу виключити для більшості спеціальностей складання обов’язкового комплексного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Натомість пропонується залишити обов’язковим ЗНО лише з української мови, а комплексний тест з української мови та літератури зробити необхідним лише для вступу на спеціальності “з підвищеними вимогами до гуманітарних знань”. Аналогічна пропозиція зафіксована і в проєкті умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік, розроблених відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

Вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників - це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики. Відомо, що опанувати українську мову без вивчення української літератури неможливо. Більше того, українська література, високий рівень її викладання і зацікавленості школярів, читацька грамотність яких серед пріоритетів міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів PISA, – один із дієвих інструментів національної безпеки та оборони в умовах гібридної війни. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для вступу на всі спеціальності. Нам не потрібні такі експерименти, які можуть нанести значний удар по українській освіті та гуманітарній сфері в цілому.

Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури, натомість пропонуємо розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: “гуманітарні” чи “технічні”. Щиро вболіваємо, що якість викладання української мови та літератури, як і власне тестових завдань, буде достатньою.

Звернення до прем’єр-міністра України вже підтримали ВНЗ, академіки, професори, науковці, шевченківські лауреати, поети, письменники та українські музиканти. Зокрема: Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет «Острозька академія», Іван Леньо (гурт «KOZAK SYSTEM»), Сергій Фоменко (гурт «Мандри»), Сергій Танчинець (гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»). Звернення відкрите до підписання. Тож приєднуйтесь: додавайте себе у коментарях на нашій офіційній сторінці та висловіть підтримку, встановивши рамку на підтримку ініціативи у вашому профілі. Сподіваємось, що нам вдасться зберегти таке ЗНО як свідчення обов’язку кожного свідомого громадянина України.

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови