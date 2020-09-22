МВС про фотофіксацію: Водії рідше перевищують швидкість, бюджет поповнився на ₴100 мільйонів

Вже понад три місяці в Україні працює нова система фотовідеофіксації порушень швидкісного режиму на дорогах, завдяки якій водії стали рідше перевищувати швидкість, а бюджет поповнився на 100 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телеканалу "ДІМ" повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Укрінформ.

"833 тисячі 849 постанов за наслідками порушень безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. Між іншим, оплачено 645 тисяч — тобто хороші 70% порушників свідомо, самостійно йдуть і оплачують штрафи, зафіксовані в автоматичному фото- і відеорежимі. Хоча є і злісні неплатники теж. Але головне, що ті ділянки, де встановили ці камери, — це ділянки підвищеної аварійності. Патрульна поліція використовувала ці ділянки саме тому, що на них було багато дорожньо-транспортних пригод через перевищення швидкості. Якщо у 2019 році ДТП з потерпілими на цих ділянках було 37, то у 2020-му - лише 13, тобто зниження втричі. Безумовно, кожне зниження, кожна відсутність дорожньо-транспортної пригоди — це чиєсь збережене життя і здоров'я", - сказав Шевченко.

За його словами, цю систему не зроблено для того, щоб збирати гроші з порушників до бюджету. Головне - це безпека дорожнього руху, щоб люди "психологічно менше ганяли по дорогах".

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. Надалі, за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.