Під МВС палили фаєри через імовірну підготовку підозр ексочільникам С14

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ відбулася акція, пов’язана з інформацією щодо ймовірної підготовки підозр колишнім очільникам С14 Сергію Мазуру і Євгену Карасю.

Участь у заході взяли близько двох сотень осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу. Активісти стояли з плакатами «Ні - політичним репресіям», скандували «Досить брехні», «Один за всіх – і всі за одного» та інші гасла.

«Ми прийшли вимагати від МВС, щоб вони вручили нам наші підозри – мені і Сергію Мазуру... Ми не переховуємося», - сказав Карась.

Мазур же заявив, що прийшов показати, що він не боїться.

Акція «Підозра Авакову за роботу на ФСБ» / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

«Різні там інсайти і факти того, що нам будуть вручати підозри… я цього не боюся... Я нікуди не хочу тікати, якщо є підозри – нехай вони їх вручають», - сказав активіст.

Як зазначалося в анонсі акції, активісти дізналися про ймовірну підготовку їм підозр і пов’язують це з двома подіями 2018 року. Перша - це "візит" у січні до офісу “Союзу православных журналистов”, коли, за їхніми словами, у редакції було знайдено кілька тисяч посібників з інструкціями для священників на кшталт "Почему на Донбассе гражданская война". Мазур у Фейсбуці заявляв, що це структура, яку "судять за ст. 161 (розпалювання релігійної і міжнаціональної ворожнечі) ККУ".

Друга ймовірна підозра, на думку активістів, може стосуватися подій після суду над журналістом Василем Муравицьким, підозрюваним у державній зраді, коли сталася сутичка за участю його адвоката.

Під час акції пікетувальники показали на стінах МВС відео з матеріалами, які стосуються цих двох подій.

Наприкінці заходу активісти палили фаєри.

Як повідомлялося, журналіста Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Він із 2014 року публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Спочатку підозрюваний перебував під вартою. 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт, а 29 листопада 2019 року – на нічний домашній арешт.

2 липня 2020 року Корольовський районний суд Житомира змінив запобіжний захід Муравицькому з домашнього арешту на особисте зобов’язання.