Сьогодні - Міжнародний день миру

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначається Міжнародний день миру.

День був заснований у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року ГА ООН запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний Всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня.

Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії, або ж відзначати цей День проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій з проблем миру.

У 2015 році 193 державами-членами Організації Об’єднаних Націй були ухвалені 17 цілей в царині сталого розвитку. Цей порядок денний на період до 2030 року закликає держави вжити заходів, спрямованих на досягнення цих цілей протягом наступних 15 років. Ці 17 цілей полягають у тому, щоб викорінити злидні, захистити планету і забезпечити загальне процвітання.

Тема 2020 року: «Формуємо світ разом». Як зазначають в ООН, цього року стало зрозуміло, що наразі наш спільний ворог - це страшний вірус, який загрожує здоров'ю, безпеці і способу життя.