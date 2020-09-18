В Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень

Головний сервісний центр МВС розробив та запустив на своєму сайті новий електронний сервіс – перевірка посвідчення водія.

Про це інформує пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«Головний сервісний центр МВС розробив та запустив на сайті hsc.gov.ua новий електронний сервіс – «Перевірка посвідчення водія». Це дасть можливість зацікавленим установам та кожному громадянину за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії», - йдеться у повідомленні.

Перший заступник Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов сказав, що цей сервіс буде корисний для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в нашій країні, зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччині, Італії – при обміні українського посвідчення водія на національні.

Для зручності користування сервісом за межами країни створено англомовну версію. Так, в один клік можна переключити інтерфейс в необхідний мовний режим.

«Функція легка у використанні. Достатньо лише ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року», - пояснюють у відомстві.

Уточнюється, що цей сервіс буде корисний для бізнесу - відтепер у два кліки особа зможе самостійно перевірити чинність посвідчення водія та відкриті категорії при наймі працівників на роботу або під час здачі авто в оренду.

Окрім того, на сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Сервіси перевірки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу доступні за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня уряд погодив проєкт постанови про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.