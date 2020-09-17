Понад 90 тисяч українців уже подали

Понад 90 тисяч українців уже подали "електронні трудові" до Пенсійного фонду

Укрінформ
До Пенсійного фонду України подали інформацію про трудову діяльність, скориставшись сервісом «Електронна трудова книжка», понад 90 тисяч осіб.

Про це сказав голова правління ПФУ Євгеній Капінус на пресконференції в Києві, присвяченій презентації електронних послуг ПФУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні цим сервісом уже скористалося 93 тисячі людей, які подали до нас свої електронні трудові. Вони оцифровуються, і люди вже можуть використовувати цей ресурс», - сказав Капінус.

За його словами, на сьогодні кожен громадян України може подати скановану трудову книжку до Пенсійного фонду. Це дає зиогу отримати ПФУ інформацію про стаж людини і надалі здійснювати автоматичний розрахунок і призначення пенсії.

Капінус запевнив, що системи ПФУ на сьогодні є одними із найбільш захищених і дозволяють зберігати інформацію відповідно до міжнародних стандартів.

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Він також нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який дає змогу Пенсійному фонду здійснювати ведення електронної трудової.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом буде схвалений в цілому... Надалі, якщо брати законопроєкт, який прийнятий у першому читанні і говорить про те, що люди в цілому будуть подавати трудові книжки, це дасть можливість вести трудову книжку виключно в електронному вигляді через певний період часу, і людині не треба буде здійснювати складні трансформації з веденням паперової трудової книжки», - зауважив голова правління ПФУ.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року в Пенсійному фонді України запровадили онлайн-сервіс «Електронна трудова книжка», який дозволяє переглядати відомості про трудову діяльність. Застраховані особи та роботодавці зможуть надавати до цього сервісу інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом.

2 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№3623), який має на меті запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а також законодавче врегулювання питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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