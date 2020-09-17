Вбивство журналіста Комарова: підозрюваних і затриманих досі немає

В Україні триває розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова у Черкасах у 2019 році, підозрюваних на цей час ще немає.

Про це сказав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання», організованого в Укрінформі МКІП у співпраці з проєктом “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

"Не розкрите, на жаль, поки що вбивство журналіста Вадима Комарова в місті Черкаси 4 травня 2019 року... На цей час підозрюваних немає і затриманих немає, слідство триває", - сказав Шевченко.

Він додав, що це вбивство є одним з найвагоміших викликів для правоохоронної системи щодо злочинів проти журналістів.

Головна мета онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.

Під час дискусії учасники обговорять поточну ситуацію у сфері безпеки журналістів в Україні, стан розслідувань справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та спланують подальшу роботу у цій сфері.

Також під час онлайн-обговорення в.о. начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції України Дмитро Кравченко повыдомив, що поліція проводить велику кількість слідчих дій у рамках розслідування вбивства в Черкасах журналіста Вадима Комарова.

"Злочини проти журналістів необхідно розслідувати, не всі вони розкриваються. Наприклад, вбивство журналіста Комарова наразі залишається нерозкритим. Там проведений великий обсяг роботи, наразі триває велика кількість негласних слідчих та розшукових дій", - сказав Кравченко.

Він запевнив у тому, що поліція готова співпрацювати із суспільством, з іншими правоохоронними органами щодо розслідування злочинів проти журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня 2019 року, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.