Святкування Рош га-Шана: Клименко обговорив співпрацю з ізраїльськими колегами

Голова Національної поліції України Ігор Клименка обговорив з представниками поліції Держави Ізраїль Ігорем Шмойшем та Павелом Тимковським співпрацю щодо забезпечення порядку при святкуванні Рош га-Шана.

. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Наша спільна робота – забезпечити публічний порядок у місцях проведення релігійних заходів. Ми розуміємо, наскільки важливе для хасидів місто Умань і поважаємо саму ідею, щоби це місто стало другим Єрусалимом. У цей же час ми намагаємося донести, що на території України діють виключно українські закони. І ми жорстко реагуватимемо на всі провокації та протиправні дії, незалежно від того, хто є їх учасником. Разом із вами ми впораємося із завданнями, які стоять перед нами», – сказав Клименко.

Він зазначив, що цьогоріч святкування Нового року для тих, хто сповідає юдаїзм, ускладнюється епідеміологічною ситуацією. Водночас глава Нацполіції акцентував, що всі хасиди, які зараз знаходяться на території України, мають спокійно зустріти свято Рош га-Шана.

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Представники поліції Держави Ізраїль подякували українським поліцейським за роботу у сфері забезпечення безпеки вірян та активну взаємодію.

«Протягом багатьох років у нас дуже добре налагоджена співпраця. І нині ми маємо об’єднати зусилля для забезпечення спокійного святкування Рош га-Шана. Ми хочемо позитивно вплинути на доволі складну ситуацію, пов’язану із карантинними обмеженнями. Примітно також: коли ізраїльські поліцейські несуть службу разом з українськими правоохоронцями, ніхто не зможе сказати, що наших вірян притискають. Дякую за співробітництво та забезпечення безпеки громадян», – сказав Шмойш.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.