Через хасидів авто з білоруського кордону відправляють в інші пункти пропуску

Великого скупчення автомобілів у пункі пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області, тимчасово перекритому через намагання хасидів із Білорусі потрапити в Україну, не спостерігається.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила в. о. начальниці пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

"Аншлагу немає. Хто почитав новини - сам вирішив їхати на інший пункт пропуску, хто ні - ми тих перенаправляємо в інші пункти перетину кордону. Робити це будемо, доки хасиди стоятимуть", - сказала речниця.

За її словами, не видно в "Нових Яриловичах" і українських громадян, які б переходили кордон пішки.

"У пункті пропуску спокійно, ситуація контрольована. Рух транспортних засобів та громадян через "Нові Яриловичі" залишається обмеженим", - зазначила Шеховцова.

Що стосується хасидів, то кілька сотень із них продовжують знаходитись на білоруській частині нейтральної смуги між двома пунктами пропуску. Роз’яснювальну роботу з ними щодо урядової заборони в’їзду в Україну іноземців до 28 вересня проводять посадовці Чернігівського прикордонного загону. Паломники поводяться спокійно, але наміру потрапити в Україну не полишають. Ніякого табору вони не розбивають і знаходяться просто неба.

У ДПСУ пояснюють, що обмежити пропуск через КПП прикордонникам довелося через перебування великої кількості іноземців на проїжджій частині.

Для забезпечення правопорядку на кордоні з українського боку чергують підрозділи ДПСУ, Нацполіції та Нацгвардії.

Як повідомлялося, з півтори тисячі хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня надвечір. На місце відразу виїхав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він роз’яснив паломникам, що рішенням уряду в’їзд в Україну іноземцям заборонений до 28 вересня з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Хасиди намагаються потрапити до Умані Черкаської області на святкування свого Нового року - Рош-га-Шана. Традиційно у це свято вони щороку збираються біля могили свого духовного лідера - цадика Нахмана.