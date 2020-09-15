В Україні за добу COVID-19 виявили у 171 дитини

В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 171 дитини та 145 медичних працівників.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 15 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 2 905 людей, з них 171 дитина, а також 145 медичних працівників. Було госпіталізовано 546 людей", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за весь час пандемії на коронавірус захворіло 10 327 дітей, а також 13 100 медпрацівників.

За словами міністра, за минулу добу загалом було здійснено 47 621 тестування на коронавірус. З них 26 898 досліджень методом ПЛР, а також 20 723 дослідження методом ІФА.

Під час брифінгу Степанов розповів, що наразі перебуває з візитом у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні. Він зазначив, що перший пацієнт з коронавірусом сюди поступив 17 березня.

"Всього тут пролікували 348 пацієнтів хворих на COVID-19 або з підозрою, в тому числі це діти з пневмонією", - додав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702