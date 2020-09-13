Вже за тиждень Україну може "підморозити" - синоптик

В Україна у наступні вихідні суттєво знизиться температура і ймовірні нічні заморозки.

Як передає Укрінформ, про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, похолодання розпочнеться в п'ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів.

"А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати. Проте не знехтуйте цим, хай і навіть попереднім, прогнозом", - наголосила синоптик і закликала насолоджуватися ще цілим тижнем теплої погоди.

Вона зазначила, що у понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я Leiki, "тому знову парасолі та дощовики сумно лежатимуть без діла в коридорі - сухо та сонячно буде завтра повсюди".

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Температура повітря також очікується комфортною, +23+27 градусів, на Закарпатті та в південній частині місцями +28+30 градусів. У столиці 14-го вересня буде сонячно та +25 градусів.

"Проте вже у четвер ввечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт із дощем і в п'ятницю у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря", - зауважила Діденко.