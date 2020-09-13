Дрони, катери та кінологи: Україна посилено охороняє кордон із Білоруссю

ДПСУ продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю з допомогою кінологів та дронів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що Держприкордонслужба продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27".

"Наразі збирається та враховується вся наявна інформація, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів", - повідомляє пресслужба.

Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

У ДПСУ наголосили, що заходи тривають, перш за все, аби упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає понад 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.

Фото: dpsu.gov.ua