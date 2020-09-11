До будівлі Міносвіти проникли нічні "гості" – робили фото службових документів

Міністерство освіти і науки звернулося до правоохоронних органів у зв'язку з проникненням невідомих осіб до будівлі міністерства наприкінці серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Наприкінці серпня вночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи та направилися до однієї з приймалень кабінету будівлі МОН. У прибудові будівлі МОН ведеться відеофіксація, і на записі було видно, як невідомі особи шляхом незаконних дій потрапили до приймальні, а потім і до самого кабінету. Камера відеоспостереження зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет", - йдеться у повідомленні.

У МОН вважають, що особи, які незаконно проникли до приміщення міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень. Не виключається можливість, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН.

Зазначається, що міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі МОН очікує ухвалення відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами.