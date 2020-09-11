Просто про непросте: стратегія та бренд громади

Питання стратегій та брендингу громад – одне із важливих питань сьогодні в Україні

- Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?

- А куди ти хочеш потрапити? – відповів Кіт.

- Мені все одно … – сказала Аліса.

- Тоді все одно, куди і йти, – зауважив Кіт.

(“Аліса в країні чудес”, Льюїс Керролл)

Стратегія – це дороговказ. Без стратегії у громади відсутнє якісне майбутнє. Проте тут варто зазначити, що стратегія – це не просто документ. Це співтворчість мешканців міста, влади та експертів на тему: а де ми хочемо бути через 5, 10, 15… років. Яким (бажано, якомога детальніше) має бути це майбутнє, в яке ми хочемо потрапити через n років? А які надбання та сильні сторони ми вже маємо, щоб туди прийти? А що нам може завадити прийти до бажаної цілі? Як ми можемо це вирішити? Хто може нам допомогти на цьому шляху?..

Ми маємо спільно домовитись, відповідаючи на ці та інші стратегічні питання. Інакше стратегія не спрацює. Сталість полягає в суспільному договорі. І це зовсім не означає, що в такій ситуації хтось має «впертись рогом» в позиції: «А баба Яга проти». Це означає, що ми нарешті маємо навчитись домовлятись у своїй громаді-домівці і шукати та бачити шлях Win-Win (“перемога-перемога”).

Згадайте ситуації вдома. У вас є бюджет, який ви назбирали, зекономивши. Дружина хоче в подорож, а чоловік хоче зробити капітальний ремонт машини. Вам потрібно зробити спільний вибір, щоб кожна сторона була у виграші і була задоволена. Якщо ви знаходите такий рецепт, саме тоді ваші стосунки можна назвати здоровими.

Хоч інколи й потрібно визначити пріоритет для більшої якості. Наприклад, спочатку ми інвестуємо кошти в якісний ремонт машини, щоб подружжя могло за допомогою неї заробити додаткові гроші і далі, через певний час, мати більш якісний відпочинок. Тож стратегія – це і вибір пріоритету. І навіть враховуючи це, ви все рівно залишитесь у виграші. Недофінансовані пріоритети – викинуті кошти на вітер.

Якщо ми хочемо зробити стратегію стійкою, варто також аналізувати і навколишній світ: національні стратегії та вектори, цільові програми уряду, потреби потенційних інвесторів, шлях розвитку міст-побратимів, соціальні настрої в країні та глобальні виклики. Тоді ми розглядаємо нашу громаду в більш широкому розумінні – в більшій системі – в державі та світі. Якщо хтось думає, що можна сказати: «А у нас тут окрема республіка і нам все одно, що там у Києві відбувається», то скажу по простому: «Ви займаєтесь самодурством».

На сьогодні ми живемо у дуже пов’язаному світі. Кожне наше рішення і наш крок має свої наслідки як в середині громади, так і за її межами. Тож, якщо ви прагнете розвитку, вам варто зрозуміти і вивчити, як живе система, більша за вас: район, область, країна, світ. Оберіть з цих систем умови, які вигідні для вас. Включіть їх у вашу стратегію і вам буде значно простіше далі домовлятись з інвесторами, чиновниками в Кабміні, народними депутатами, іноземними інвесторами та міжнародними фондами. І саме таким чином ви, знову ж таки, прийдете до перемоги. І основою для цього вам слугує ваша якісна стратегія.

Важливим компонентом у стратегії також є ваша унікальність. Чим ви відрізняєтесь від інших громад? 12 червня 2020 року уряд визначив адміністративні центри і території, затвердивши 1 тис. 470 громад. Чому саме на проєкти вашої громади, наприклад, той же Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) має виділити кошти? А чому інвестори мають до вас завітати? Які вигідні умови для ваших громадян та інвесторів ви знайшли та прорахували, щоб ці кошти прийшли саме до вас? Як це допоможе вам прийти до вашого омріяного майбутнього?

Також можу й інакшим чином поставити питання: а чому мешканці вашої громади мають лишитись жити і працювати саме тут? Чому творчі, професійні, спраглі розвитку люди мають у вас лишитись або ж приїхати до вас із інших громад? Які унікальні умови, пропозиції ви приготували для одного з основних факторів розвитку вашої громади – людей?

Якщо ви думаєте, що мешканці – це не проблема, тоді чому найсильніші, найрозвинутіші міста цього світу такі як Сінгапур, Дубаї і досі боряться за найсильніші кадри цього світу, пропонуючи найкращі умови для їх розвитку?

Унікальність вашої громади підкреслює стратегічна ідея – місія, бачення майбутнього та спільні цінності.

Стратегічна ідея – це ціннісна частина стратегії; це серце стратегії; це те, що включає людей: мешканців, інвесторів, туристів та ін. У червні я та координатор ВІ «Активна Громада» Віталій Гліжинський проводили на цю тему вебінар і зробили невеличкий експеримент серед учасників. Ми зачитували стратегічні ідеї різних міст і просили учасників поставити цим містам бали від 1 до 10, оцінивши, на скільки після почутої стратегічної ідеї вони б хотіли лишитись жити, розвиватись у такому місті. Учасниками були понад 140 громадських активістів, експертів, чиновників та депутатів із понад 50 громад України.

І ось який "рейтинг" ми отримали:

1. Тростянець – 4,4 бала;

2. Вінниця – 4,3 бала;

3. Микулинецька ОТГ Тернопільської області – 4,2 бала;

4. Лондон і Львів – по 4 бали;

5. Бидгощ – 3,7 бала;

6. Київ – 3,4 бала;

Чому такі бали? Тростянецька і Микулинецька громади прості і зрозумілі глядачам/слухачам. У Тростянецької також сформований позитивний імідж, який додатково впливає на прихильність у громадян. Вінниця – емоційний та оригінальний підхід до опису бачення.

Львів – оригінальний і також сформований позитивний імідж, принаймні, серед не мешканців. Я, до речі, в числі любителів Львова і його стратегії. Хоча від самих мешканців чула різне.

Лондон – на мій погляд круте бачення. Чому 4? Бо частина учасників сказали: НЕ ВІРИМО! Думаю, із-за масштабності мислення. Лондон у своїй стратегічній ідеї виводить себе на світовий рівень і говорить про подолання таких викликів людства, як глобальне потепління та екологічні проблеми. Особисто я, коли читала цю стратегічну ідею, у мене мурахи йшли по тілу.

Бидгощ – мабуть дуже просто, тому учасники не зацінили.

Київ – просто засмутив.... Як так можна писати стратегічну ідею? Відгуки учасників: «сухо», «можна використати для будь-якого міста», «не включає».

Цей експеримент ще раз підтверджує, що стратегія, а особливо, ціннісна її частина часто має доленосний вплив. Саме тому стратегія має бути спільним продуктом громади.

Унікальність вашої громади також має підкреслити бренд. Ви маєте виділятись та запам'ятовуватись. Ваша громада має стати бажаною. Вас мають хотіти. Коли ви такими станете, тоді вже інвестори і громадяни будуть за вас битись, а не ви за них. І це приємне відчуття, як не крути. Але щоб такими стати, потрібно чітко дати відповідь на питання: Ким ви є? А ким ви НЕ є? Яка ваша ідентичність? В чому ваша унікальність? Яка ваша легенда? А яка ваша історія? Яка культура вашого міста? Які цінності?

І коли ви відповідаєте на ці питання, ви створюєте бренд. Бренд – це не лише лого вашої громади і прапор. Це і те, чи є у вашій громаді смітники та вбиральні? Які світильники і чи взагалі вони є, чи стоять розбиті? Як виглядають МАФи? Які у вас лавиці та місця відпочинку? Які фестивалі підкреслюють вашу ідентичність? Як почувають себе мешканці у вашому місті? Які цінності ви сповідуєте і через що вони проявляються у вашій громаді? Які відносини у вас між владою та мешканцями? І якщо турист приїде до вас у місто, то як він зможе його описати 2-3 реченнями, повертаючись додому? Як цей турист розповідатиме про вашу громаду своїм друзям, родичам? Чи порекомендує до вас приїхати іншим і сам захоче повернутись знову? Саме бренд громади або ж його відсутність, визначає чи є у вас особливий дух міста і цілісний образ, чи ви все ж середньостатистична громада в нашій країні?

Питання стратегій та брендингу громад – одне із важливих питань сьогодні в Україні. Тим паче, для тих громад, які нещодавно об'єднались і не мають спільної стратегії, які б враховували нові території. Уряд також додав свою дозу прискорення для цього процесу, ухваливши стратегію розвитку регіонів. Це має допоможе громадам побачити фокуси національного рівня, які варто враховувати і при розробці власної стратегії. Нова влада, яка прийде після 25 жовтня 2020 року, матиме можливість якісно увійти в історію розвитку своєї громади, якщо спільно з мешканцями створить власний дороговказ та почне рухатись за стратегічним планом.

Олександра Гліжинська