У СБУ пояснили, чому їх неможливо позбавити функцій досудового розслідування

Без внесення змін до Конституції України позбавити Службу безпеки правоохоронних функцій і досудового розслідування на даному етапі реформи неможливо.

Про це розповів заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь в ефірі одного з телевізійних каналів, повідомляє Укрінформ.

«У межах опрацювання проєкту закону про СБУ ми консультувалися з конституціоналістами, і вони, посилаючись на норми Конституції, говорили, що без внесення відповідних змін до неї повністю позбавити СБУ функцій правоохоронних і, у першу чергу, функцій досудового розслідування неможливо», – сказав Пунь.

На його думку, перехід спецслужби до виключно контррозвідувального напряму варто розглядати у більш далекій перспективі.

Пунь підкреслив, що на формування національної моделі спецслужби впливає низка чинників. Ключові з них: правові реалії та юридичні традиції в кожній окремій державі, безпекові загрози, які стоять перед нею, і менталітет.

«Спеціальна служба – це унікальна історія, в ЄС ви не знайдете жодної схожої на 100% спецслужби», – зазначив він.

Водночас Пунь наголосив, що засаднича мета реформи СБУ залишається незмінною – створення спроможної та ефективної Служби і забезпечення її кращими фахівцями. Причому кадрове забезпечення має супроводжуватися належним соціально-правовим захистом. За його словами, після початку роботи нових антикорупційних органів Служба зазнала певного відтоку кадрів, оскільки наразі не може запропонувати своїм співробітникам конкурентну оплату праці. Також у процесі реформи має відбуватися діджитал-трансформація всіх процесів всередині Служби.

Проєкт закону «Про Службу безпеки України» подано Президентом до парламенту 10 березня. Він містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший рівень у своїй діяльності. У травні Верховна Рада розглянула законопроєкт і направила його на повторне перше читання. Наразі робота над текстом проєкту триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників міжнародних партнерів і громадського сектору.