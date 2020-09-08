Стерненко каже, що його справу залишили в одеському суді

Верховний Суд залишив розгляд справи щодо Сергія Стерненка в Приморському суді Одеси.

Про це сам Стерненко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Справу проти мене залишають в Одесі. Повного тексту рішення немає. Верховний суд лишає моє судилище там, де всім керує замовник нападів на мене. Там, де на мене напали прямо перед першим же засіданням», - зазначив активіст.

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Як повідомлялося, Стерненко заявив про спробу нападу на нього перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси 31 серпня.

Адвокати активіста подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на нього.

Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.