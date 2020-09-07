Скільки в Україні вакцин і від чого – дані МОЗ

В Україні прогнозований рівень охоплення вакцинацією на 2020 рік становить 78%, тоді як рекомендований ВООЗ рівень має становити 95% населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо.

"У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією становить 95%.

Також в МОЗ оприлюднили кількість вакцин, які є наявними в Україні.

Так, від поліємієліту налічується понад 2 млн доз інактивованої вакцини та майже 2 млн доз оральної вакцини, більше 2 млн доз вакцини для дорослих від правця та дифтерії, 1 млн 174 тис. доз вакцини від гепатиту В.

Також у наявності 735 тис. доз п'ятикомпонентної вакцини від кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції, більше 1 млн 180 доз вакцини КПК (кір, паротит, коклюш), 560 тис. доз вакцини АДКД.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ домовляється про поставку в Україну 1,5 млн доз вакцин проти грипу.