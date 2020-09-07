"Ні! - дерибану Червоної книги!": Активісти пікетують Мінекології

Екоактивісти проводять пікет під Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, вимагаючи не виключати з Червоної книги близько десятка рідкісних рослин.

Як передає Укрінформ, учасники акції принесли сокири і бензопили, за допомогою яких пиляють і рубають дрова просто під вікнами міністерства.

За словами активістів, у серпні НАН України звернулась до Мінекології з пропозицією про виключення з Червоної книги низки видів флори, зокрема місячниці оживаючої (Lunariarediviva); водяного горіха плаваючого (Trapanatans); сальвінії плаваючої (Salvinianatans); ковили волосистої (Stipacapillata); зморшка степового (Morchellastepicolla); цибулі ведмежої (черемша, левурда Alliumursinum); плауну річного (Lycopodiumannotinum); смілки литовської (Silenelithuanica) та берези темної (Betulaobscura).

Екологічний сатиричний пікет "Ні! - дерибану Червоної книги!" в Києві / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Проте, на думку активістів, виключення цих видів з Червоної книги призведе до їх повного знищення.

"В Україні відсутні дані щодо детального поширення та динаміки цих видів в межах усієї країни, тому їх виключення порушує ст. 16 Закону "Про Червону книгу України". Ми вважаємо, що виключення цих видів з Червоної книги викликано дерибаном землі та було замовлено забудовниками, земельними магнатами та "чорними" лісорубами", - заявив представник пресслужби Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

У розпорядження кореспондента Укрінформу надано копію листа НАН, у якому йдеться, що відповідно до звернення Міністерства та захисту довкілля від 2 квітня 2020 року, НАН надала пропозиції для врахування їх при підготовці четвертого видання Червоної книги України. Зокрема, вони містять переліки видів тварин, рослин і грибів, які пропонується виключити з Червоної книги.

При цьому у листі зауважується, що НАН відомо про заперечення з боку екологічних активістів щодо виключення з переліку дев`яти рослин, і тому пропонується провести додаткові дослідження стану популяцій та динаміки ареалів цих видів.

Раніше проти виключення цих видів з Червоної книги виступили 20 кандидатів та докторів біологічних наук, які направили відповідне звернення міністрові захисту довкілля та природних ресурсів Романові Абрамовському.