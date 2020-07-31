На Франківщині знайшли червонокнижний гриб-квітохвісник

У Галицькому Національному природному парку знайшли червонокнижний гриб – квітохвісник Арчера.

Про це повідомляє Галицький національний природний парк.

«Чергова знахідка квітохвісника Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring) в Галицькому національному парку. Попри те, що даний вид внесений до Червоної книги України, він не є рідкісним, і кожного року реєструються нові знахідки. На території парку, як і України загалом, експансія цього гриба продовжується, і він поширений уже в межах трьох лісництв (Галицьке, Крилоське, Блюдниківське)», - повідомляє Галицький НПП.

Тут зазначають, що оскільки вид гриба інвазійний, а він родом з Австралії, то в наступному виданні Червоної книги України його, швидше за все, уже не буде.

Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring) — гриб родини веселкові (Phallaceae). Корінний вид у материковій Австралії й Тасманії, а в Європі й Північній Америці він інтродукований. У мовах країн, де росте цей гриб, його назва асоціюється з восьминогом (англ. Octopus Stinkhorn), каракатицею (нім. Tintenfischpilz, нід. inktviszwam) або ж із квіткою (чеськ. květnatec, пол. kwiatowiec, рос. цветохвостник). Гриб трапляється в Західній Україні, занесено до Червоної книги України.

Фото: Галицький національний природний парк / Facebook