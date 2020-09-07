На розширення потужності eHealth виділили додаткові гроші

Міністерство охорони здоров’я перерозподілило 7,1 млн грн, щоб розширити потужності системи eHealth і забезпечити її роботу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас виникли проблема, ця проблема була пов’язана з недофінансуванням самої системи, сумою коштів, яку було виділено на функціонування цієї системи. Коли вона отримала велике навантаження, то система просто не витримувала. Треба було розширювати потужності. Для розширення цих потужностей Міністерством охорони здоров’я були знайдені відповідні кошти. Було зроблено перерозподіл 7,1 млн грн. Отримали відповідне погодження бюджетного комітету (Комітет ВР з питань бюджету - ред.). Це було ще 25 серпня. Після того ці кошти перераховано», - сказав Степанов.

Він додав, що наразі за словами лікарів, «система eНealth працює в звичайному режимі без «зависань».

eHealth – українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. До її складу входять два компоненти: центральна база даних та медичні інформаційні системи (МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін даними. Саме через МІС відбувається реєстрація пацієнтів, запис на прийом, ведення особистого кабінету, видача направлень тощо.

Як повідомляв Укрінформ, після старту реформи вторинної ланки медицини лікарі скаржилися, що їм стало складніше працювати, оскільки програмний комплекс eHealth зависає і дуже довго обробляє кожен крок лікаря. Робота системи викликала невдоволення і в пацієнтів, які або довго чекають на направлення, або приходять по нього до лікаря кілька разів.